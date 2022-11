"Me hubiera gustado conseguir más puntos, pero he disfrutado de la carrera. Hoy quizás no hemos acertado con la estrategia y es un pena porque podíamos haber conseguido más puntos para el mundial de constructores. Cuando los neumáticos iban envejeciendo, íbamos cayendo, y ya estábamos comprometidos con esa segunda parada. No disfrutas cuando ves que vas cayendo. He tenido una buena batalla con Daniel y fue bueno poder luchar con él", ha explicado Vettel.

"Hay muchas banderas, muchas sonrisas. Seguro que os voy a echar de menos más de lo que puedo entender ahora", ha asegurado sobre su retirada. "Estos últimos años han sido malos deportivamente, pero útiles personalmente. Estamos en una situación de privilegio. Espero haber inspirado a los pilotos. Es algo que amamos, si a través de ello podemos transmitir valores es algo muy grande", ha añadido.

"Gracias por todo el cariño, es algo que echaremos de menos. La carrera que he tenido me ha llenado de felicidad", ha zanjado.