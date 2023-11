La Fórmula 1 afronta su recta final. Menos de un mes queda. Menos de un mes para el cierre de la temporada 2023. Para una temporada que empezó con un sueño para Fernando Alonso. Para Aston Martin. Un sueño que terminó siendo posible. Uno que casi se convierte en realidad... y que ha terminado por ser una pesadilla. Y así llegamos al Gran Premio de Brasil.

A una prueba que pondrá el cierre a los sprints. A los sábados con puntos. A ese formato que tanto gusta a algunos y que tan poco gusta a otros. Sí, a un formato con claro margen de mejora y con el apoyo total de F1 y FIA.

Poco ensayo hay. O, más bien, poco ensayo ha habido. Una sesión de Libres, como en Estados Unidos. Como el fin de semana en el que empezó a tocar fondo a Aston Martin. Sí, la carrera fue un espejismo visto lo visto en México. Porque cada vez es mayor la cuesta que ha de escalar este AMR23.

Dos ceros y dos abandonos

Uno que desde verano es otro completamente diferente al que fue al comienzo del Mundial. Sin puntos positivos, así de simple. Porque donde en marzo triunfaban ahora sufren. Porque donde antes sufrían, y no lo hacían, ahora sí que sufren y no precisamente poco. En el Hermanos Rodríguez, dos ceros y dos abandonos.

Ahora ya toca lo serio. Toca saber si por fin han acertado con el 'set up' del coche. No habrá mejoras en Interlagos, algo que a saber si es incluso positivo, y todo será saber si sí o si no han dado con la tecla.

Lo cierto es que Alonso apunta alto. Fernando, con el Alpine, dio un buen espectáculo en la carrera larga. En la corta ya sabemos lo que sucedió, con Ocon y él teniendo sus más y sus menos en el equipo francés. Y es que Interlagos es otra historia diferente a lo que para el asturiano es México.

La cuarta plaza de constructores está perdida. A saber dónde termina Fernando viendo cómo van los McLaren y que además también tiene detrás a Leclerc y a Russell. Sí, sin duda si alguien dice que Alonso podría terminar con un Aston Martin delante de un Ferrari y un Mercedes en el Mundial no lo habríamos creído... pero viendo dónde estaba el AMR23 hasta verano...

Porque ya no son rival, en el tú a tú, de Ferrari. Precisamente Carlos Sainz vuelve a una pista que a buen seguro le trae gratos recuerdos cuando en McLaren hizo lo que hizo. Cuando obtuvo su primer podio que celebró en diferido. Ahora opta de nuevo a él entre el dominio de Red... entre el dominio de Verstappen y la fuerza de dos dos McLaren y los Mercedes. Veremos en que queda todo.

De momento, sprint. De nuevo, clasificación más corta con Q1, Q2 y Q3, y luego una carrera de 24 vueltas en la que todo puede pasar dependiendo de cómo sea el desgaste y de los 'safety car', si es que los hay, que puedan aparecer en pista.

Horario y dónde ver

El sábado al sprint del GP de Brasil comenzará a las 15:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, con la clasificación. La carrera, a las 19:30. Todo se podrá ver en 'DAZN F1', y también vivir en directo en la web de laSexta.