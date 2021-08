Tras la polémica carrera de Silverstone donde Hamilton ganó después del toque con Verstappen que dejó al neerlandés fuera del Gran Premio, llega la última cita antes del parón del verano.

Red Bull lleva varias citas ganando la partida a Mercedes pero la escudería austríaca tuvo una carrera para olvidar en Gran Bretaña, ya que no logró que ninguno de sus dos pilotos puntuaran. Red Bull sigue exigiendo más medidas contra Hamilton mientras que Mercedes sigue centrado en disminuir las diferencias con los de la bebida energética.

Por otra parte, Ferrari y McLaren continúan su lucha por ser la tercera mejor escudería de la parrilla, algo que por el momento parece estar del lado de los de Woking.

Clasificación GP de Hungría

Hoy ha sido Hamilton el piloto que ha logrado la pole mientras que Verstappen se ha visto obligado a poner gomas blandas para asegurarse pasar a la Q3. Los dos Mercedes han volado para hacerse con la primera fila de la parrilla. Verstappen saldrá tercero con la ventaja de las gomas blandas, aunque es algo que luego le pasará factura.

Pérez se ha visto perjudicado en su último envite de la Q3 por la técnica de Hamilton de ralentizar el inicio de su vuelta rápida. En Red Bull no querían adelantarle pero eso ha provocado que Verstappen estuviera a punto de no poder hacer la vuelta mientras que Pérez no ha llegado a cruzar la línea de meta antes de ver la bandera a cuadros.

Alpine ha logrado una gran jornada ya que ha metido sus dos monoplazas en Q3. De esta forma, Ocon saldrá octavo y Alonso noveno.

Sainz ha tenido un accidente en la Q2 que le ha impedido acabar la clasificación. El de Ferrari tenía un gran ritmo y podría haber acabado perfectamente entre los cinco primeros. Una lástima para el madrileño. Leclerc sí ha podido finalizar la jornada y saldrá séptimo por detrás de Norris.

Horario y dónde ver la carrera

La carrera será a las 15:00 hora peninsular española y podrá verse tanto en Movistar como en DAZN, previo pago de una suscripción.

Además, los espectadores podrán disfrutar de los directos de las carreras en la web de laSexta, con una programación especial del Mundial.

