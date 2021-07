Fernando Alonso no pudo concretar en Q3 la espectacular Q2 que se marcó en el GP de Hungría. El asturiano, que está de cumpleaños con 40 primaveras ya en su haber, dejó claro que la edad es solo un número y que es capaz de hacerlo igual o mejor a bordo de un Fórmula 1 que cuando era más joven.

La demostración, una ronda clasificatoria que se preveía sería igualada y que podría dejarle fuera... pero no. De hecho, le habría valido hasta con un intento para superar la Q2 y meterse entre los diez mejores de la clasificación húngara.

Le habría valido porque Fernando se encontró con un Alpine en el que estuvo cómodo en el asfalto de Hungaroring. Tanto que se llegó a poner tercero. Tanto que incluso marcó en morado un sector.

Mejoró lo que parecía inmejorable

Y no, no fue una coincidencia, porque en su segundo intento no se conformó con igualar sino que mejoró un crono que ya de por sí era espectacular.

Dos juegos de neumáticos tenía en Q3, al salvar sin problema la Q1. Sin embargo, en esa última intentona no pudo revalidar su tiempo. De haberlo hecho habría podido salir quinto en Hungría.

No estaban ni Carlos Sainz ni Daniel Ricciardo en liza, pero tan solo pudo batir a Sebastian Vettel, que tuvo una única vuelta con neumático nuevo.

Noveno por delante de Vettel

Al final, lo dicho, noveno y por detrás de su compañero de equipo en una buena noticia para Alpine. Y es que Esteban Ocon también puso al coche en Q3.

