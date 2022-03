La Fórmula 1 está preparada para vivir su segunda carrera en Arabia Saudita. Para su segunda carrera en Jeddah, en una pista urbana. Rápida. En una pista en la que, en su primera aparición, vio en su asfalto el gran duelo entre Verstappen y Lewis Hamilton con un supuesto 'brake test' de Max al inglés. Eso ya ha quedado atrás, y apenas cuatro meses después todo ha cambiado.

Porque Red Bull ha cambiado de 'pareja de baile'. Mercedes no está. Lo peor, que no se espera que esté. El motivo, George Russell marcó el sexto mejor crono en clasificación; Lewis Hamilton, ni pasó la Q1. Sí, se ha leído bien. El heptacampeón no pudo superar ni tan siquiera el primer corte clasificatorio y su "lo siento chicos" por radio lo dice todo.

No encontró los reglajes para su monoplaza, y mucho tendrá que remar hacia adelante, arriesgando a saber si más de lo necesario en una pista que no admite fallos, para poder sumar unos buenos puntos para cuando el equipo de la estrella dé con la tecla.

De momento no encuentran la melodía al coche. Todo lo contrario que Ferrari, que es con quien está 'moviéndose' Red Bull en este 2022. En Maranello han encontrado el camino, tras un par de temporadas, sobre todo la de 2020, en la más oscura sombra. Con Leclerc, con Sainz y con un coche y un motor 'top', son quienes quieren poner contra las cuerdas a Verstappen. Al actual campeón del mundo.

Y a su compañero, pues Sergio Pérez sale desde la pole en Jeddah. Sorprendente, sin duda. Ni él mismo cree poder repetir el vueltón que se ha marcado para poder batir a los Ferrari y para 'cortar el rollo' a los de Maranello en Arabia Saudita.

Sainz, a por su primera victoria

Enorme igualdad entre todos arriba, con dos décimas entre el azteca y un Carlos Sainz que se quedó, de nuevo, a las puertas de la pole. A saber qué pasa en carrera, pues sale en la parte limpia y los problemas que ha tenido en 'qualy' no los tendrá en tanda larga.

Buenas noticias para él, y también para Fernando Alonso. Porque sin Mercedes, y a pesar de que no hay nada nuevo en Alpine con respecto a Sakhir, los franceses parecen ya no solo liderar la zona media sino que son o así ha sido en la clasificación el tercer equipo en Arabia.

Tras los Red Bull y los Ferrari aparece Esteban Ocon. Y pegado a Russell, Fernando Alonso. El asturiano, además, es un 'carrerista', y la pista le viene al dedo. El coche, además, se nota menos nervioso que en Bahrein.

Pinta bien sin duda la carrera del GP de Arabia Saudita. No estará Mick Schumacher, que sufrió un brutal accidente en Q2 que enmudeció a toda la Fórmula 1. El piloto está bien, pero se ha decidido, tal y como ha confirmado su equipo, que no corra en Jeddah.

Horario y dónde ver el GP de Arabia Saudita

Será a las 19:00 hora peninsular española (una hora menos en Canarias) cuando dé comienzo la carrera del GP de Arabia Saudita en la pista de Jeddah. Se podrá seguir en directo en lasexta.com, y en televisión se podrá ver, previo pago, en 'DAZN'.