Vuelve la Fórmula 1 tras el primer parón de dos semanas. Tras Bahrein y Arabia Saudí, ahora el paddock se traslada a Australia, al circuito de Albert Park. Un circuito que ha sido remodelado y que promete emociones fuertes. Porque esta temporada del Gran Circo parece que tendrá muchas alternativas según avancen las carreras.

Ferrari y Red Bull parten como favoritos. Todo apunta que se verá una nueva batalla entre Charles Leclerc y Max Verstappen (una victoria para cada uno hasta la fecha), pero nadie debe descartar a Carlos Sainz que marcha segundo en el mundial. El español sigue en busca de su primera victoria en la competición.

Por detrás, los Mercedes. Las flechas de plata han asumido que no estarán en la cabeza y su objetivo será liderar la zona media. Lewis Hamilton y George Russell seguro que no se conforman con ello, pero es su realidad. Mercedes llevará mejoras, aunque Toto Wolff ha querido mantener los pies en el suelo y asegurar que "no existe un botón mágico" para cambiar las cosas.

Fernando Alonso, por su parte, quiere olvidar un comienzo de año atropellado. Todavía no ha podido puntuar, mientras que Esteban Ocon suma 14 puntos y es sexto en la clasificación de pilotos. El Alpine A522 es rápido, pero la fiabilidad es otra cosa.

El piloto asturiano colocará su segundo motor en Australia. Lo que significa que con el próximo cambio llegará una penalización. Algo que tarde o temprano ocurrirá porque los cambios de motor son habituales cada ciertas carreras. El problema es que Alpine ha agotado esta bala demasiado pronto.

Alonso quiere olvidar estos problemas de fiabilidad y por fin poder sentir la velocidad del Alpine para estar luchando por liderar la zona media. Alcanzar a Mercedes es el objetivo. Australia dirá si la escudería francesa está preparada.

Horarios

Toca madrugar este fin de semana. El viernes 8 arrancan los entrenamientos con los Libres 1. La primera sesión se disputará a partir de las 5 horas (hora española) y la segunda a las 8 horas. Ya el sábado se disputarán los Libres 3 a partir de las 5 horas, con la clasificación partir de las 8 horas.

El domingo 10 será el día grande, disputándose la carrera a partir de las 7 horas. Todos los entrenamientos y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en DAZN y Movistar+ a través del canal DAZN F1.