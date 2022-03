La espera ha llegado a su fin. Llega el Gran Premio de Bahrein, la primera cita de la temporada para la Fórmula 1. Y no es una temporada cualquiera. Porque ya está aquí el nuevo reglamento que promete emociones todavía más fuertes que las del curso pasado, cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton lucharon por el Mundial hasta la última vuelta de Abu Dabi.

Ahora, además de los dos grandes favoritos, parece que se abre la posibilidad de que Ferrari regrese a la pelea. Fue el mejor equipo durante toda la pretemporada... y también destacó en los primeros libres de la jornada del viernes. De hecho, algunos en el paddock no descartan una primera línea con Carlos Sainz y Charles Leclerc.

Sainz ilusiona. Aunque en sus declaraciones ha querido ser cauto con respecto a sus opciones, Ferrari ha afirmado de manera rotunda que va a por la victoria en Bahrein. Lo dijo, nada más y nada menos, que Mattia Binotto, jefe de la escudería de Maranello.

¿Y qué opina Sainz?. "Es emocionante ver si es cierto o no. Tenemos que ver si es verdad o no, es una mezcla de sensaciones", ha dicho el español cuando le preguntado si su Ferrari es un coche ganador.

"Creo que si tenemos un coche ganador, obviamente hay más presión. Pero es positivo, he soñado toda mi vida con luchar por victorias en Fórmula 1. Puede que por fin esté aquí o puede que no. Hay que mantener la calma, hay que luchar por podios antes. Una victoria o un podio no cambia tanto", ha explicado.

Alonso brilla

Fernando Alonso también ha dejado grandes sensaciones en los Libres. Octavo en el matinal, quinto en el de la tarde. Dos grandes resultados para un equipo cuyo rendimiento es una incógnita. Parecía en pretemporada que estarían muy lejos de la cabeza... ¿pero y si se han guardado algo?

Además, a su favor juega que el Alpine es uno de los coches más rápidos en recta. Tanto Alonso como Esteban Ocon destacaron en este apartado. Aunque el francés tuvo un viernes más complicado cuando uno de sus pontones salió volando de su coche. En el equipo galo no le dieron mayor importancia.

La incógnita de Hamilton

El papel de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, descoloca a todos. Es habitual que Mercedes esconda sus cartas y dé el favoritismo a sus rivales, pero en esta pretemporada sí parecen haber tenido problemas reales. También en sus primeros giros en Bahrein.

El británico finalizó noveno en la segunda tanda de libres, a más de un segundo de Max Verstappen, el campeón y gran favorito. El coche sin pontones que presentó Mercedes parece contar con muchos más problemas y el 'porposising' es exagerado en las rectas cuando tanto Hamilton como George Russell ponen el coche en máxima velocidad.

Horario y dónde ver

Antes de la clasificación se disputarán los Libres 3. Será a las 13.00 horas. Tres horas después, a las 16.00 arrancará una clasificación con el tradicional formato de Q1, Q2 y Q3.

Todos los entrenamientos y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en DAZN y Movistar+ a través del canal DAZN F1.