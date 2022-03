Ferrari mantiene sus excelentes sensaciones. Carlos Sainz y Charles Leclerc han estado en cabeza o muy cerca de ella en esta jornada de viernes en Baréin, la primera oficial en la Fórmula 1 de 2022. Y la pregunta es obligada: ¿es el Ferrari un coche ganador?

Sainz ha respondido a ello... sin querer mojarse. Pero en sus palabras se nota las ganas de ver el rendimiento real del F1-75. Lo hará este sábado en la clasificación: "Es emocionante ver si es cierto o no. Tenemos que ver si es verdad o no, es una mezcla de sensaciones".

"En todo caso, es presión positiva. Sabemos que todo el mundo espera que Ferrari esté ahí después del rendimiento en los test. Veremos si lo podemos conseguir, espero que sí", dice el español, tercero en los Libres 2 por detrás de Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

"Creo que si tenemos un coche ganador, obviamente hay más presión. Pero es positivo, he soñado toda mi vida con luchar por victorias en Fórmula 1. Puede que por fin esté aquí o puede que no. Hay que mantener la calma, hay que luchar por podios antes. Una victoria o un podio no cambia tanto", explica.

Celebra Sainz el "buen nivel de desarrollo" que se ha realizado en la fábrica de Maranello: "En un coche de Fórmula 1 hay muchas cosas que quieres cambiar y hacer diferente, pero ahora sabemos dónde tenemos que trabajar, dónde están las debilidades y cómo solucionarlas, pero tenemos un buen nivel de desarrollo después de los test".

Este sábado se empezará a ver si ese Ferrari es de verdad candidato o no a ser ganador. De momento, junto a Red Bull, parece el coche más en forma. Pero ya se sabe que a la hora de la verdad Mercedes siempre asoma la cabeza... y sobre todo Lewis Hamilton.