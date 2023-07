Dicen que de los errores se aprende. Que el pasado ha de servir para mejorar tanto para el presente como para el futuro. Esa es la lección, valiosa lección, que se lleva o se debe haber llevado Aston Martin del sábado en Bélgica. Del sprint de Spa. De un día, el del cumpleaños de Fernando Alonso, en el que los de Silverstone confirmaron los peores temores. De un día en el que todo salió mal.

En el que desde la mañana hasta la tarde nada fue ni como habían soñado ni tampoco como habían pensado. En la clasificación, error garrafal que les costó tanto a Alonso como a Stroll caer en Q2. En redes, autocrítica escasa y definición de "movimiento valiente" lo que era más bien una temeridad innecesaria. Y en la carrera, Fernando a la grava por un error cuando luchaba contra Hulkenberg.

"A pasar página", dijo Alonso tras su primer abandono en este 2023. Tras su primer cero con Aston Martin. Tras un día en el que se puede sacar mucho para la prueba grande de Spa. Para la carrera larga. Para una jornada en la que el asturiano arranca noveno y en la que sabe que la cosa no pinta del todo bien.

Si Gasly ha sido tercero... por qué no soñar

Porque el coche es lo que es. Porque a saber qué reglajes han puesto para que el sector 2 de Spa, el más importante de todo el circuito, esté siendo una auténtica sangría en los cronos con respecto al resto. Pero esto es Bélgica, y en Bélgica todo puede pasar. Por ejemplo, un 'minipodio' de Pierre Gasly.

Las condiciones eran las que eran en el sprint, y todo apunta a que eso no se repetirá para la carrera. Apunta a seco, y en seco prácticamente ni se ha rodado. Pocas vueltas se ha dado en esas condiciones. O en mojado, o con el asfalto más bien húmedo. Pero en seco, poco.

A saber qué tal le iría eso a Aston Martin. A Red Bull, y más concretamente a Verstappen, le viene estupendamente. DRS. Menos riesgos. Carrera normal... Porque Max sale sexto, pero es tal su superioridad que es el claro favorito para obtener la victoria en Bélgica.

Ya la logró el pasado año, saliendo mucho más lejos y llegando al primer lugar en apenas 18 vueltas. Y ahora, en 2023, tan solo tiene a cinco coches por delante. Una pena, pues Sainz, aparte de mirar hacia arriba, va a tener un ojo puesto tras él.

Porque el objetivo es el podio. La victoria es un sueño. Uno que depende de cómo tenga el día Verstappen. El Red Bull, en sus manos, es un tanque. No falla. No se rompe. No tiene problemas. Y en esta F1, en la F1 del año 2023, todo depende de un error de los de las bebidas energéticas y del piloto neerlandés.

Así pues, piezas listas en el tablero del GP de Bélgica. En el tablero de la carrera. Uno que puede volver a ser en mojado pero que previsiblemente será en seco. Fernando Alonso, noveno; Carlos Sainz, cuarto; Max Verstappen, sexto. Y Charles Leclerc en la pole.

Horario y dónde ver la carrera de Bélgica

La carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 comenzará a las 15:00 hora peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en 'DAZN'. En la web de laSexta, como siempre, lo viviremos todo al minuto y con un detallado vuelta a vuelta.