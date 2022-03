El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Max verstappen, se retiró de la carrera a falta de tres vueltas para el final. Poco después, los dos Red Bull estarían fuera de carrera. A falta de una vuelta para el final, cuando parecía que Hamilton iba a terminar cuarto, el monoplaza de Sergio Pérez trompeó y no cruzó la línea de meta.

“Lo hemos hecho lo mejor posible y estamos agradecidos por estos puntos. Los chicos están trabajando duro y no le vamos a dar la vuelta rápidamente, pero sabemos que hemos sido el equipo más unificado durante mucho tiempo. Bajamos la cabeza y seguimos trabajando”, señaló Lewis Hamilton tras el podio logrado en el último suspiro.

Your top 10 from a crazy start to the season 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tstYZZq0oO