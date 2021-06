Lewis Hamilton tiene claro que el RB16B es el coche dominante hasta el momento en la presente temporada de la Fórmula 1. El piloto británico no duda en mencionar a Red Bull como el monoplaza más rápido de la parrilla.

Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el de Mercedes confesó sentirse inferior a la escudería de bebidas energéticas. De hecho, Hamilton ya se siente satisfecho de luchar con Red Bull por el título.

"Se puede ver que Red Bull tiene claramente el coche más rápido ahora mismo. Es muy, muy difícil mantenernos a su altura. Así que haber estado en la pelea hasta ahora es muy increíble", afirmó Hamilton tras la carrera de Bakú en el medio británico 'Crash.net'.

El equipo de Milton-Keynes ha ganado las dos últimas carreras. Tras la victoria de Verstappen en Mónaco, Sergio Pérez hizo lo propio en el trazado urbano de Bakú tras el error garrafal del heptacampeón en la resalida. Un fallo inusual en Hamilton, que está ante una de las temporadas más difíciles en los últimos años para revalidar el título. Algo que le hace ser más modesto.

"Es una experiencia que me hace ser más humilde saber todo el trabajo que hemos realizado y no habernos llevado un premio en las últimas semanas. Estas cosas pasan", añade Lewis, al que no le sorprende por el rendimiento de los dos pilotos Red Bull desde que arrancó el Mundial.

"El Red Bull es increíblemente rápido, e indudablemente que ambos pilotos vayan rápido nos harán las cosas más difíciles. Eso es lo que esperábamos desde el inicio de la temporada, así que debemos centrarnos y mejorar", sostiene.