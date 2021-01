Parece que el culebrón Hamilton- Mercedes está llegando a su fin. Después de que Toto Wolff declarase que los abogados de ambas partes estaban trabajando duro en los últimos días, un nuevo miembro de la escudería de Brackley ha querido pronunciarse de forma muy contundente sobre la situación del heptacampeón del mundo: la renovación está cada vez más cerca de producirse.

Todo lo que se ha estado hablando sobre las exigencias del contrato del piloto británico han sido nada mas que 'fake news': "Todo son noticias falsas. Cualquier sugerencia de que Lewis no estará con nosotros este año es simplemente una noticia falsa. Simple y llanamente", comenta el portavoz del equipo al medio inglés 'Formula1news'.

Tras desmentir todas las especulaciones y rumores sobre la posible salida del vigente campeón, el miembro del equipo ha confirmado con total claridad que Hamilton seguirá corriendo para la escudería alemana. "No hay ninguna razón por la que él y Valtteri no vayan a pilotar nuestros coches en 2021. Pueden considerarlo confirmado", afirma.

Mientras tanto, Hamilton habla de su pasado en McLaren y de su apuesta por Mercedes

Hamilton se encuentra en Estados Unidos poniéndose a tono físicamente para la que seguramente será otra temporada más al volante del equipo que le ha hecho siete veces campeón de Fórmula 1. El de Stevenage ha hablado de su pasado en McLaren y del motivo por el que cambió la escudería de Woking para unirse a Mercedes en 2012.

"Me uní a McLaren cuando tenía 13 años, así que eran mi familia y me sentía muy seguro y bien cuidado. Sin embargo, no sentía que estaba ayudando a construir algo nuevo y único. Quería ir a algún lugar donde pudiera aplicar todas las lecciones aprendidas en McLaren y hacer que ese equipo que no estaba teniendo mucho éxito lo tuviera en el futuro. Cuando fiché por Mercedes no tenía muchos trofeos en su galería. Pero estaban subiendo, creciendo. Y cada día llegaba más y más gente nueva", comenta Lewis en una entrevista a la empresa 'Crowstrike'.

Hamilton es consciente que dio un paso arriesgado al cambiar de equipo, pero ha asegurado que si hubiera permanecido en McLaren no hubiera vuelto a ganar el mundial." Hubo momentos en los que dudé si iba a volver a ganar. Pero seguí el ejemplo de arriesgarme como Ayrton Senna. En la vida hay que tomar riesgos. Si me hubiera quedado en McLaren no hubiera ganado más títulos. Seguiría siendo una sola vez campeón del mundo tras 14 años", concluye el piloto británico.