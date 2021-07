Lewis Hamilton está viviendo una aciaga primera mitad temporada. El heptacampeón del mundo no es capaz de superar a Verstappen. No lo ha hecho en estas dos últimas semanas en el Red Bull Ring. En el Gran Premio de Estiria quedó segundo y en el de Austria del pasado fin de semana cruzó la bandera a cuadros cuarto, muy lejos de su lugar habitual. La situación de Hamilton no pasa por su mejor momento. El británico lleva sin ganar desde el Gran Premio de España. Todo lo demás han sido triunfos de Red Bull, que está superando a Mercedes de forma notable.

La siguiente cita del Mundial es muy especial para Lewis. La Fórmula 1 llega en dos semanas a Silverstone. El de Stevenage corre en casa, y ya ha avanzado en declaraciones recogidas por 'Motosport.com' que Mercedes llevará una serie de mejoras para tratar de subirse a lo más alto del podio.

Sin embargo, Hamilton no parece ni mucho menos optimista con los cambios de la escudería de Brackley. El piloto inglés cree que con las novedades que introduzcan en el W12 no alcanzarán al equipo de Milton-Keynes. "Tenemos algo de camino, pero no reducirá la diferencia lo suficiente. Tenemos que trabajar un poco más", asegura el piloto de Mercedes, que reconoce que Verstappen está siendo superior, dejando un mensaje nada motivador.

"Estas últimas carreras han sido difíciles y, obviamente, él está más o menos por delante. Así que, realmente no hay mucho que pueda hacer al respecto", sostiene Lewis, que reza ver una carrera más abierta en Silverstone. "Por supuesto, estoy rezando para que el escenario sea diferente en la próxima carrera, pero si miras su coche, va sobre raíles. Nosotros lo estamos dando todo", concluye.