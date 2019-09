En un fin de semana teñido de rojo en Monza, la pregunta era obligatoria: ¿Vería Hamilton su carrera completa sin llegar a correr en Ferrari? A esta pregunta ha contestado el británico, dejando una puerta abierta a esta posibilidad.

"No creo que puedas parar a pensar en cosas que realmente no sabes. Me encanta el color del coche, la pasión de los aficionados en Monza, cuando están debajo del podio... es diferente a cualquier otro lugar", reconoce en 'Sky Sports'.

Sin embargo, asegura que "algunas cosas están destinadas a ocurrir": "No sé si el destino planea que yo vaya a Ferrari". Por el momento, se siente feliz en la "familia" de Mercedes, bromeando con la posibilidad de pilotar un Ferrari... "en carretera".

"Muchos aficionados de Ferrari me dicen que fiche por su equipo (...) Ahora tienen dos grandes pilotos. Estoy seguro de que están contentos con su nueva estrella joven y estoy emocionado de ver cómo progresa", confiesa.

