Parecía que la relación entre Lewis Hamilton y George Russell era idílica, pero la tensión ha llegado al garaje de Mercedes en Mónaco. Todo estalló en la clasificación, después de que Hamilton, que clasificó séptimo, se quedase a 78 milésimas de segundo de su compañero de equipo, que marcó el quinto mejor tiempo.

El viernes, varios rivales señalaban a las 'flechas plateadas' como candidatos a la 'pole position', pero a la hora de la verdad desaparecieron de la terna. Esto decepcionó y mucho a un Hamilton que había pasado todo el fin de semana peleando por las primeras posiciones.

Por eso, tras la clasificación, el '44' no dudó en explicar públicamente qué había sucedido con su coche. "El equipo ha trabajado muy duro en la fábrica para lograr una mejora en las dos últimas carreras y también una mejora este fin de semana, pero sólo teníamos una, que es la que tiene George", dijo Hamilton en declaraciones a 'Sky Sports F1'.

"Ya imaginaba que sería difícil superar a George, porque él tiene la pieza mejorada. Una vez que llegamos a la clasificación, ya sabía automáticamente que iba a perder dos décimas, algo que no entiendo", añadió el británico.

No obstante, sostiene que sus vueltas fueron extraordinarias pese al mal resultado. "Eso es definitivamente frustrante y es algo para lo que realmente no tengo una respuesta en este momento. No piloto de manera diferente. Las vueltas son realmente geniales. Simplemente, no lo sé", concluyó Lewis Hamilton.