Es un dato irrebatible que Esteban Ocon ha terminado por delante de Fernando Alonso en la clasificación de la Fórmula 1. 92 puntos del francés por 81 del piloto español. Pero a pesar de esos resultados, el debate sobre quién ha sido el mejor de Alpine sigue muy vigente.

Ocon ha terminado por delante en carrera tres veces más que Alonso. En las clasificaciones, el asturiano ha ganado (doce a diez).

El mejor resultado de la temporada ha sido para Ocon (cuarto). La mejor posición de Alonso fue un quinto. Muy lejos esos resultados de la victoria que en 2021 logró Alpine en Hungría. Alonso subió al podio en Qatar.

Unos resultados que demuestran que por mucho que su coche fuera más rápido, la fiabilidad les ha condenado a tener peores resultados. Algo que sobre todo enfadó a Alonso, el más perjudicado.

Se puede ver en los datos de abandonos. Seis de Alonso por sólo dos de Ocon. "Siempre es el coche número 14...", denunció el bicampeón en varias ocasiones después de sufrir problemas mecánicos.

Alonso terminó harto y decidió comenzar un nuevo proyecto. El de Aston Martin. Un proyecto realmente ilusionante en el que ya se han puesto las primeras piedras para conseguir importantes resultados en la F1.

Fernando 🆚 Esteban

