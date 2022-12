La Fórmula 1 organiza un amigo invisible para después de terminar la temporada. Esto da lugar a muchas reacciones por parte de los pilotos al enterarse de a quién tienen que regalar. Una de ellas ha sido la de Fernando Alonso.

"Tenía que ser él", repite en varias ocasiones el piloto de Aston Martin, para descubrir que su amigo invisible es Pierre Gasly. Con el francés ha tenido algún que otro pique en pista. El más sonado fue el que ocurrió el año pasado en Turquía, cuando Gasly sacó a Alonso de la pista y el asturiano dijo por radio: "Que tío más estúpido".

Por otro lado, la persona que tendrá que regalar a Alonso será Kevin Magnussen. Carlos Sainz ha protagonizado otro momento curioso, ya que en primera instancia se sacó a sí mismo. Lógicamente, tuvo que sacar un segundo nombre, que fue el de Valtteri Bottas.

Además, Gasly sacó el nombre de Sainz refiriéndose a él como "Cabr** Sainz". Charles Leclerc tendrá que hacerle un regalo a su rival en pista Max Verstappen. Daniel Ricciardo ve el nombre de su amigo invisible y pregunta si puede coger otro nombre, entre risas. Le tocó Esteban Ocon.

Lando Norris se muestra muy contento por tener que regalar a Yuki Tsunoda y Sergio Pérez, al que le toca Alex Albon, comenta que le regalará "algo para su pelo".

Como anécdota, hay tres pilotos que no salen en el vídeo: Lewis Hamilton, Mick Schumacher y Sebastian Vettel. Sin embargo, los dos alemanes si que participan ya que Verstappen le hará un regalo a Mick y Lance Stroll otro a Vettel. Tal y como ocurrió el año pasado, parece que Hamilton será el único piloto que no participará.

