Nikita Mazepin llegó a la Fórmula 1 envuelto en polémica. Vídeos fuera de lugar, declaraciones contra otros pilotos... Todo ello le colocó en los titulares de la Fórmula 1, y no por méritos deportivos.

Ahora, eso ha cambiado con el paso de las semanas. El ruso está más pendiente del pilotaje que de lo extradeportivo. Y en Haas lo celebran. Así lo afirma Guenther Steiner, jefe del equipo.

"Que Nikita no esté en los titulares es algo muy bueno. Al principio, parecía algo que no iba a tener fin, pero una vez que empezó a reducirse estuvo bien. Nunca ha dejado de estar completamente en el punto de mira, pero todo se ha rebajado bastante", ha afirmado en declaraciones a 'GPFans'.

Cree Steiner que esos "errores" cometidos a principios de temporadas, son "los que esperas de un piloto novato": "Aunque realmente no quieres que suceda. Necesitan encontrar el límite del coche, aunque tanto Mick como él ya habían pilotado buenos coches de Fórmula 1 antes. Nikita pilotó un Mercedes y Mick un Ferrari".

Y detalla el jefe de Haas: "Comparando esos coches con uno de los nuestros, especialmente con el de este año, con más drag, han cometido más errores. Al final, esos errores cada vez se reducen más y más a medida que avanza su carrera. Esperemos que en algún momento no cometan ninguno".

Por último, ha querido defenderle de las "continuas críticas" que recibe a través de las redes sociales. "No le conocí hasta septiembre u octubre del año pasado, así que no conocía al chico. Pero, cuando le conocí, dije: 'la gente piensa lo que no es'".