Aston Martin quiere ganar el Mundial. Quiere, por tanto, lo mismo que Fernando Alonso. Piloto y escudería unen sus caminos en 2023 para asaltar el título en un plazo de un par de años, siendo el primero para reducir o anular la desventaja que tienen con respecto a los mejores.

Para ello, quieren poner en práctica las enseñanzas del 'gurú' de la Fórmula 1. Las prácticas que Adrian Newey, la mente maestra de Red Bull, ha realizado para tener un monoplaza campeón ha llevado a Vettel y a Verstappen a sumar seis títulos.

Así lo cuenta Dan Fallows, quien reconoce que ha aprendido "mucho" de Adrian Newey.

"Newey no es nada arrogante en lo técnico"

"Todos sabemos que es un gran diseñador. Es talentoso. Y lo que no se aprecia por las personas que no han trabajado con él es su modestia a nivel técnico. No es para nada arrogante", afirma.

Y eso es algo que valora: "No tiene problema en abandonar una idea si hay algo que diga que se puede enfocar de otra forma".

"Sí, crees en tus ideas. Crees que es lo correcto. Pero si se evidencia que hay una idea diferente que es mejor no hay que tener miedo a cambiar de rumbo", cuenta.

Ya lo llamaron el 'Red Bull verde'

Lo cierto es que Aston Martin, con el paso de la temporada, ha sido visto por algunas ideas en su coche como una especie de 'Red Bull verde', y es algo que parece quieren seguir llevando a cabo.

Con un motor Mercedes en su interior, el exterior parece que recibirá una gran influencia del monoplaza campeón del mundo en 2022.