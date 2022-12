Fernando Alonso lo tiene claro: va a pelear por el Mundial con Aston Martin. El asturiano, que se vestirá de verde en 2023 tras dos cursos en Alpine, ha hablado con diversos medios internacionales en una rueda de prensa y que recogen en Marca, y se niega a darse por vencido en la búsqueda de su tercer título.

"No aceptaría que el Mundial no fuera posible. No continuaría de no creer que podemos tener una opción", afirma Fernando.

Alonso sigue: "No se si será un 1% o un 10% de posibilidades, pero solo sigo porque creo que tenemos una oportunidad".

El bicampeón del mundo con Renault, eso sí, matiza: "El próximo año hay que cerrar la brecha que Aston Martin tiene, así que creo que noes un objetivo realista".

"Hay que poner los cimientos. Debemos poner la base para los coches y trabajar mejor que los otros equipos que nos rodean", cuenta.

"Para ser campeón hay que ofrecer algo especial"

Así pues, a dos años vista es el plan que maneja Alonso para ser campeón del mundo: "Para serlo hay que ofrecer algo especial, y estoy listo para ofrecer algo especial por mi parte. De ellos espero lo mismo".

En ese sentido, Aston Martin llega tras un 2022 irregular en el que, eso sí, progresaron mucho a lo largo del curso.

A eso se agarra un Fernando Alonso que quiere volver a ser campeón del mundo de Fórmula 1.