Desde que arrancaran los test de pretemporada e incluso después de que Fernando Alonso haya logrado tres podios en las tres primeras carreras de la temporada, ha quedado claro que Aston Martin quiere mantener un perfil bajo e ir de 'tapado'.

Desde Silverstone son conscientes de la evolución que han consumado este invierno, pero no quieren disparar las expectativas para no 'gafar' la buena dinámica del equipo.

Dan Fallows, director técnico de Aston Martin, ha explicado en el podcast oficial de la F1, 'Beyond the Grid', que el punto en el que se encuentra ahora la escudería es dónde querían llegar al término de esta temporada.

"No me decepcionaría no ganar una carrera. Siempre hemos dicho que queríamos dar un paso adelante con respecto al año pasado y creo que lo hemos conseguido. Y estar donde estamos ahora es fantástico y un gran estímulo para el equipo", ha explicado el 'gurú' en unas declaraciones muy similares a las de Fernando Alonso tras Australia.

En este punto, la clave es no perder el rebufo con los 'grandes': "Lo realmente importante es que podemos entrar en la carrera de desarrollo con la gente de la talla de Mercedes, Ferrari y Red Bull y que podemos luchar con ellos mano a mano en la carrera de desarrollo".

"Tenemos un montón de cosas que tenemos que mejorar. Pero hemos demostrado que podemos sacar una gran cantidad de rendimiento del coche en un espacio relativamente corto de tiempo", ha añadido.

¿Cuándo la 33 de Fernando Alonso?

Al igual que indició Mike Krack tras el Gran Premio de Australia, Dan Fallows también cree que Mónaco puede ser el lugar de la ansiada 33.

"Mónaco es siempre una buena, ¿no? Porque si te las arreglas para hacer una buena actuación y clasificar bien, es un poco nivelador en términos de detalles como la velocidad máxima, que sabemos que no es nuestra mayor ventaja", ha señalado.

"Red Bull parece estar muy arriba en términos velocidad punta. Mónaco lo neutraliza hasta cierto punto. Quiero decir, yo no diría que es una victoria asegurada para nosotros, pero creo que Mónaco es siempre un poco una lotería, por lo que es probablemente una buena oportunidad para nosotros. Nos encanta el riesgo, desde luego", ha zanjado.