Ideólogo de la época dorada de Red Bull (2010-2013) de la mano de Sebastian Vettel y sus cuatro títulos mundiales y artífice de la resurrección de la marca de las bebidas energéticas tras el monopolio de Mercedes en Fórmula 1 (2014-2020), a Dan Fallows pocas cosas le pueden sorprender.

Sin embargo, en Aston Martin se ha encontrado con una: Fernando Alonso. El director técnico de los de Silverstone ha destacado el impacto que ha tenido desde su llegada a la escudería en el podcast oficial de la F1, 'Beyond the Grid'.

"Fernando es capaz de adaptarse súper rápido y en cuanto se monta en el coche puede describir cómo puedes conseguir que el monoplaza evolucione y mejore. No solo es increíblemente talentoso, sino que además ha estado a ese nivel un montón de tiempo", ha arrancado el 'gurú'.

Fallows, al igual que Max Verstappen, cree que Alonso debería haber ganado más: "Ahora ha desarrollado una especie de etiqueta de desafortunado, porque todo el mundo es consciente de que tendría que haber tenido una trayectoria mucho más brillante estadísticamente de la que ha tenido por varias razones".

"Pero no hay ninguna duda de que es un campeón del mundo y que tiene el nivel de un campeón del mundo todavía. Todo el mundo está escribiendo 33 por todos lados, pero es que su base de fans es absolutamente enorme", ha añadido.

¿Qué le llamó más la atención del bicampeón de F1?: "Me sorprendió un poco, porque, ya sabes, él siempre ha sido un piloto en un equipo rival, por lo que automáticamente he querido que le vaya bastante mal, pero no era nada personal".

"Lo que más me ha sorprendido es el nivel de pasión que todavía tiene. Habiendo estado en esta categoría durante tanto tiempo... Es simplemente extraordinaria la pasión, el interés y el querer estar involucrado en todos los aspectos que pueda como piloto y querer guiarnos como equipo", ha explicado el ingeniero.

"Es como una especie de demonio de Tasmania (risas). Y todos hemos reaccionado a él. Es un gran impulso para nosotros como equipo. El año pasado fue un año muy difícil y todas estas cosas han ayudado a levantar el equipo para traer esa nueva energía. Y él es una gran parte de eso", ha zanjado.