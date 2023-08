La temporada pasada fue muy dura para Lewis Hamilton. Por primera vez en su carrera deportiva en la Fórmula 1, el británico acabó el año sin poles ni victorias y, además, perdió el duelo particular en Mercedes con su compañero de equipo, George Russell.

Este año la situación ha vuelto a la normalidad, con el heptacampeón del mundo volviendo a acabar por delante del '63' asiduamente. No obstante, como ha confirmado en una entrevista con 'M4Sport', ha reconocido lo mal que pasó.

"Siendo totalmente trasparente, el año pasado sufrí. George no tenía nada que perder y mucho que ganar. Si quedaba por detrás de mí, le hubieran dicho 'bueno, has acabado detrás de un siete veces campeón del mundo' y si hubiera acabado delante sería 'eres una leyenda'", explicó.

Una sensación que asegura que es la que él tuvo con Fernando Alonso durante el año 2007: "Sé perfectamente qué sensación es porque tuve exactamente la misma con Fernando. Si hubiera acabado detrás de él, me hubieran dicho 'lo esperábamos, es tu primer año'. Y acabé delante de él, lo que es genial".

"Pero por supuesto, cuando estás sufriendo con el coche y no sientes que puedes extraer tu máximo potencial, no es fácil. El año pasado fue estresante. Este, no es así y me siento que todo vuelve a fluir", matizó Hamilton para acabar.