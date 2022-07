George Russell no se ha mordido la lengua para hablar de la actitud de ciertos aficionados y aficionadas a la Fórmula 1. El inglés sufrió abucheos en Canadá, y ahora, en el GP de Gran Bretaña, su 'casa', ha hablado de ello para criticar este tipo de situaciones.

El piloto de Mercedes, único que ha terminado en todas la carreras dentro de los cinco primeros clasificados, citó un caso que le sucedió en Montreal durante el desfile de pilotos. Un caso que no fue agradable para él.

"Estaba sentado en el coche durante el desfile de pilotos. Es complicado entender que un tipo me abuchee cuando ni le conozco", cuenta Russell.

Y explica: "Alguien gritó mi nombre y me abucheó. Cuando tu fama aumenta llegan cosas positivas, pero también negativas. Yo me mantengo al margen y doy lo mejor de mí en cada carrera".

"Trato de dar un buen espectáculo y de ser educado. Pero hay cosas a las que nos tenemos que acostumbrar. Por desgracia, es el mundo y la sociedad en la que vivimos. Es otro ejemplo de algo con lo que debemos terminar", prosigue.

Russell, además, habla de que en el fútbol pasa lo mismo: "¿Qué derecho tienen los aficionados a abuchear a los jugadores? ¿Quién le da derecho a ese tipo a insultar a alguien? Solo hacen su trabajo. Mucha gente no aprecia eso desde esta posición".

El inglés habla posteriormente del racismo: "Todos debemos hacer algo más para acabar con esto. No solo desde el motor, sino desde la sociedad".

"¿Si lo que se hace en la F1 es suficiente? No, no lo creo. No he visto la declaración de la propia Formula 1. No puedo comentar eso", afirma Russell.

El piloto de Mercedes recuerda cuándo comenzaron a arrodillarse: "Han pasado dos años desde Austria 2020. Luego tomaron la decisión de arar esto y muchos pensamos que por qué. El racismo no se ha resuelto. Existe, y mucho".