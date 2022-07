Desde que Yuki Tsunoda diera el salto a la Fórmula 1 con la escudería AlphaTauri, filial de Red Bull, no ha destacado precisamente por sus resultados. En muchas ocasiones ha sido noticia más por sus salidas de tono por radio que por su rendimiento al volante.

Él mismo se sorprendió públicamente al conocer que el equipo le había renovado por una temporada más. Pero su asiento no está asegurado. Franz Tost, jefe de AlphaTauri, lo ha querido dejar muy claro: "Todo depende de él".

Así lo ha explicado en declaraciones a 'GMM': "Depende de él. Si muestra un buen rendimiento, se quedará; si no lo muestra, está fuera. Es muy fácil".

Aunque ha querido dejar claro Tost que su rendimiento esta temporada sí está siendo satisfactorio: "Si sigue como lo ha hecho durante la temporada, aparte de los accidentes, creo que tiene buenas posibilidades de quedarse con nosotros".

Por otro lado ha corregido aquellas declaraciones en las que llamó "niño problemático" a Tsunoda: "Me gustan los niños problemáticos, porque estos son con los que puedes hacer algo. No me gustan los niños santos".

El japonés es decimosexto en el campeonato con once puntos. Su compañero, Pierre Gasly, es decimotercero con 16 puntos. Por lo tanto, parece una posición lógica para Tsunoda en el mundial... su no fuera porque por delante tiene al Haas de Mick Schumacher, a priori inferior.