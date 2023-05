Ferrari, en comparación con su arranque de temporada en 2022, está completando un decepcionante inicio de campaña este 2023.

Rápidos en clasificación pero endebles en carrera, han pasado de ser el segundo coche a ser el cuarto en apenas unos meses, lo que está lastrando mucho a Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Si en Bakú fue el madrileño el que sufrió de lo lindo, en Miami le tocó al monegasco lidiar con el ingobernable Ferrari.

Tras la carrera, el '55' destacó la superioridad de Fernando Alonso: "No tengo mucha frustración este fin de semana porque sé que lo de Bakú fue un caso aislado. Pero después de pelear con Fernando en el primer 'stint', llegar a más de 20 segundos en el segundo es difícil de aceptar".

"No puedo apretar, en cuanto aprietas una vuelta tienes que ir varias décimas más lento. No podemos apretar. Estoy sorprendido porque esperaba que lo hiciéramos mejor", añadió en declaraciones recogidas por 'As'.

Y es que Sainz, cuando estaba en el DRS de Fernando, trató de lanzarle un 'undercut' que terminó completando, pero el Aston Martin tira mucho más que el Ferrari.

"Con este coche tenemos poca flexibilidad para intentar el 'undercut'. Aunque viéndolo con perspectiva sabemos que con el coche que tenemos ahora no se puede intentar el 'undercut'", señaló.

"Era una buena decisión, en el momento correcto, pero ahora sabemos nunca hubiera terminado delante de Fernando con un 'undercut'", zanjó Sainz, mandándole un claro aviso a Ferrari.