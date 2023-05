Los peores presagios se han confirmado: el Gran Premio de Emilia-Romaña en el circuito de Imola no se disputará este fin de semana, tal y como ha confirmado la Fórmula 1.

"El aplazamiento del Gran Premio de Imola es lo adecuado ante la emergencia por mal tiempo que azota a Emilia-Romagna", reza parte del comunicado de la organización.

"No es posible asegurar la seguridad de los aficionados, los equipos y el personal", añade.

A última hora de este lunes, el Departamento de Protección Civil emitió una alerta roja meteorológica para la región de Emilia-Romagna que sigue vigente, por el momento, hasta este miércoles.

El río Santerno, que se encuentra desbordado, pasa a escasos metros del trazado de Imola y existe riesgo de inundación si continúa así.

El paddock de Fórmula 2 y Fórmula 3 está anegado y la alerta por lluvia extrema, inundaciones y deslizamientos de tierra ha conllevado consecuencias.

Carreteras y puentes de la zona se encuentran cerrados y se ha indicado al personal que no acuda al circuito.

"La comunidad de la Fórmula 1 quiere enviar sus pensamientos y apoyo a las personas y comunidades afectadas por el acontecimientos recientes en la región de Emilia Romagna. También queremos rendir homenaje a la labor de los servicios de emergencia que están haciendo todo lo posible para ayudar a los necesitados".

"Tras los debates entre la Fórmula 1, el presidente de la FIA, las autoridades competentes, incluidos los Ministros competentes, el Presidente del Automóvil Club de Italia, el Presidente de la Región de Emilia Romagna, el alcalde de la ciudad y el promotor, se ha tomado la decisión de no proceder con el fin de semana de gran premio en Imola".

"La decisión se ha tomado porque no es posible realizar el evento de forma segura para nuestra afición, los equipos y nuestro personal y es lo correcto y responsable dada la situación que atraviesan los pueblos y ciudades de la región. No sería correcto ejercer más presión sobre las autoridades locales y los servicios de emergencia en este momento difícil".

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA