Con el paso de los años, la Fórmula 1 se ha convertido en una entidad inflexible a la hora de sancionar y penalizar a todos aquellos equipos que se salten las relgas.

El más claro ejemplo es el del equipo Red Bull, que ya fueron sancionados por saltarse el límite presupuestario en 2021 y ahora cuentan con menos tiempo de uso en el túnel de viento para mejorar el monoplaza.

Sin embargo, si bien es cierto que las últimas informaciones apuntaban a que había varios equipos que podrían haber incurrido en el mismo error que los de la bebida energética, desde la FIA han desmentido todas ellas.

Según ha podido saber 'SkySportsF1', se han mostrado bastante "inflexibles" a la hora de criticar los informes que aseguraban la infracción, asegurando que los informes "son erróneos".

No obstante, todavía no existe ningún tipo de documento oficial en el que se confirme ni se desmienta la infracción, por lo que habrá que esperar hasta el mes de septiembre para conocer de primera mano si existen o no equipos sancionados.