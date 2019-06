"¡Nos están robando la carrera!": Ferrari apelará la sanción a Vettel que le costó el triunfo en Canadá

La escudería Ferrari ha mostrado su intención de apelar la sanción de cinco segundos a su piloto Sebastian Vettel que le acabó costando la victoria en el Gran Premio de Canadá en beneficio de Lewis Hamilton (Mercedes).

Vettel recibió una penalización de cinco segundos por reincorporarse a la pista de una manera insegura y obligar a Hamilton a realizar una maniobra evasiva para evitar un choque durante la vuelta 48 de la carrera.

El alemán cruzó la meta en primer lugar, pero la victoria fue para el británico tras la aplicación del castigo.

Dirección de carrera reconoció el derecho de Ferrari a apelar, aunque técnicamente la normativa establece que las penalizaciones en carrera no pueden ser recurridas.

La 'Scuderia' dispone ahora de un plazo de cuatro días para reunir pruebas y decidir si sigue adelante con su apelación.

El piloto explotó en la radio al conocer la sanción: "¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis, que quería que hiciera, venía de la hierba y no tenía control del coche! Podía haberme pasado por otro lado, por el interior", se quejó el alemán.

Ricardo Adami, su ingeniero, trató de calmarle: "Estate concentrado, quedan 10 vueltas, concentración", a lo que Vettel respondió de manera más dura aún: "Estoy concentrado, pero ¡nos están robando la carrera!".

La respuesta de Hamilton

"No, no, así no, tenéis que estar ciegos para ver que si me voy a la hierba puedo hacer otra cosa que no evitar irme contra el muro, esto no es justo", dijo Vettel también por radio. Tras la carrera, quitó el pedestal del 1 del coche de Hamilton y lo intercambió con el número 2 de su Ferrari.

La respuesta de Hamilton: "Esa es su opinión, yo tomé la curva de forma normal y no puedes volver a pista sin seguir la línea de carrera sino hacerlo de forma segura, así son las carreras, aunque no sea la forma en te gusta ganar".