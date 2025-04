Pedro Acosta hace saltar las alarmas en KTM: "¿Preocupación? Del uno al diez, doce"

Aunque Maverick Viñales sí está encontrando las sensaciones con la KTM, el resto de pilotos no se hacen con ella. Es el caso de Pedro Acosta, que sólo pudo ser séptimo en el Gran Premio de España de Jerez. Lejos del cuarto puesto del mencionado Viñales y también por detrás de Brad Binder.

"¿Preocupación? Del uno al diez, doce", ha dicho Acosta en palabras que recoge 'Motosan'.

"La primera parte de la carrera es la que más nos está matando. Al final, no me han sacado tantísimo luego. Cuando he adelantado a varios pilotos, tampoco me han sacado tanto. Ha llegado un momento al final de la carrera que éramos los más rápidos en pista y hemos recuperado tiempo. Entonces ahora falta clasificar bien, que eso es lo más importante ahora mismo, y entender cómo poner grip en el suelo en la primera parte de carrera, que es lo que nos falta", dice el piloto murciano.

Reconoce que no pasan por un "buen momento": "Está claro que no estamos ni viviendo nuestro mejor momento, ni en base de resultados, ni en base de problemas, ni en muchas bases".

"Entonces hay que seguir empujando y seguir poquito a poco. Es lo que te digo: la noria tiene que subir, los molinos de agua, si no, no se mueve el agua. Esto antes o después sube", sentencia un Acosta que claramente no está siendo el piloto líder de KTM. Viñales, de momento, le ha superado claramente.