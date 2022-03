Mattia Binotto, jefe de Ferrari, se ha dejado llevar por la euforia absoluta que rodea ahora mismo a la escudería italiana y ha dejado claro el objetivo del equipo desde la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 2022: "Nuestra ambición es poder competir, queremos poder luchar en todas las carreras y así de entrada no me apunto a un segundo puesto. No tengo la presunción de decir que no sería un resultado satisfactorio, pero tengo la ambición de ir a la carrera a ganar".

En la pretemporada, Ferrari ha obtenido resultados muy satisfactorios, pero Binotto no quiere confiarse: "Solo son test, con un GPS y normalmente esperamos 3 o 4 carreras para sacar una estadística, porque cuantos más datos hay más sale una media correcta. En los test hicimos un ejercicio por lo poco que hemos visto, y según estos primeros análisis estamos al nivel de los demás".

"Ya dije que harán falta 4 o 5 carreras para descubrir el potencial de los distintos monoplazas, y aunque en Bahrein seamos muy competitivos no será momento de animarse, también puede ser un simple ilusión. Red Bull me pareció muy fuerte, uno estará delante de nosotros y otro detrás, no sé, pero creo que estaremos en un nivel en el que podremos competir", añadió.

El cambio de motor es una de principales razones por las que el jefe de Ferrari cree que han recortado distancias con Mercedes y Red Bull, principales favoritos. Pero también el gran rendimiento del nuevo monoplaza en curva lenta cree que puede ser determinante: "El F1-75 funciona bien en muchas áreas, incluida la unidad de potencia. Todos con efecto suelo rinden muy bien en curvas rápidas, mientras que en curvas lentas se puede apreciar la diferencia entre los distintos monoplazas".

"En Barcelona vimos en el tercer sector que el nuestro es un buen coche. Otros también lo son, creo que Red Bull es muy fuerte y quizás nos sorprenda Mercedes, pero de momento nuestro coche se comporta bien en las curvas lentas", agregó.

Cuando se hizo oficial el cambio de reglamentación, el 'porpoising' pilló por sorpresa a todas las escuderías, pero esperan saber resolverlo lo antes posible: "¿Por qué no aparecía en las simulaciones? En nuestro caso el fenómeno se manifestaba superando los 250 km/h, y en el túnel de viento estamos limitados por normativa a 180 km/h. La esperanza es que después de cinco carreras el problema esté definitivamente resuelto".

Los dos pilotos que representarán al equipo italiano en la parrilla, Carlos Sainz y Charles Leclerc, encaran la temporada con mucha confianza. Ayer mismo, el español, habló muy claro acerca de sus altas expectativas para este año: "Si el coche es lo suficientemente bueno, estoy listo para mi primera victoria, estoy listo desde hace un buen tiempo".

"Para ser campeón del mundo, necesitas ganar carreras y estar en el podio de forma consistente. Siento que en los últimos años, cada vez que he tenido una oportunidad de subir al podio, lo he conseguido. Además, he tenido la oportunidad de ganar una o dos veces y he estado cerca de conseguirlo. Creo que si me dan el coche adecuado, puedo hacerlo", sentenció.

Por si esto fuera poco, Sainz y su compañero de garaje en Ferrari, Charles Leclerc, han manifestado sus ideas en una entrevista concedida al medio 'Sky Sport'. Tras ser preguntados por el periodista si creen que "pueden ganar en Bahrein", ambos pilotos se mostraron muy contundentes en su respuesta: "Sí".

Habrá que ver cómo avanza el Mundial de F1 2022 para comprobar si realmente Ferrari cumple las expectativas tan altas que están poniendo a principio de temporada. Por el momento la euforia es absoluta y tienen la convicción de luchar por el título, imponiéndose en un posible mano a mano con Red Bull y Mercedes. La euforia es absoluta en la escudería italiana.