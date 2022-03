Ferrari. Ese es el equipo que podría terminar con el dominio de Mercedes y Red Bull. Sus test de pretemporada han sido perfectos y muchos los colocan arriba. Muy arriba. Este fin de semana en Baréin se empezará a ver si de verdad son aspirantes.

Carlos Sainz ha sido el piloto más completo de los test. Mejores tiempos, más vueltas... Continúa así con su buen momento después de finalizar quinto en el mundial de 2021, el primero de los mortales por detrás de Mercedes y Red Bull.

Y el español avisa. Su momento ha llegado. En el podcast de la F1 ha asegurado estar "listo": "Si el coche es lo suficientemente bueno, estoy listo para mi primera victoria, estoy listo desde hace un buen tiempo".

"Para ser campeón del mundo, necesitas ganar carreras y estar en el podio de forma consistente. Siento que en los últimos años, cada vez que he tenido una oportunidad de subir al podio, lo he conseguido", ha explicado el piloto de la escudería roja.

Una victoria que, de momento, se le resiste: "He tenido la oportunidad de ganar una o dos veces y he estado cerca de conseguirlo. Creo que si me dan el coche adecuado, puedo hacerlo".

"En Monza 2020 creo que no tuvimos suerte con esa bandera roja, sin ella hubiésemos estado primeros y nadie nos hubiera adelantado luego. Estuve un tiempo mirando esa carrera, era el segundo coche más rápido y estuve segundo toda la carrera", detalla.

Los contratos bianuales han supuesto un alivio para Sainz, que firmó dos años con Ferrari y antes con McLaren: "Me dije a mí mismo que me sentía mucho más tranquilo. Podía salir al circuito y arriesgar más o adelantar sin miedo. No tenía que irme a la cama pensando en que tras un toque con otro piloto, mi carrera ya no dependía de lo que iba a hacer la próxima semana".

Su renovación con Ferrari, por cierto, parece encaminada. Así lo apuntó Mattia Binotto. El anuncio podría ser en las próximas fechas... quizá con su primera victoria en F1 ya en el bolsillo.