Ferrari comenzó la temporada 2022 con el monoplaza más rápido de la Fórmula 1. Sin embargo, con el paso de los grandes premios, se fueron estancando hasta el punto que en la segunda mitad de temporada se vieron ampliamente superados por Red Bull e igualados (y hasta adelantados) por Mercedes. Y ahora, los italianos han dado a conocer el motivo.

Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, ha reconocido que centraron sus esfuerzos en 2023 demasiado pronto: "Sabemos que detuvimos el desarrollo de nuestro coche demasiado pronto y nos concentramos en 2023". Así, la marca italiana ha justificado la bajada de rendimiento del monoplaza en la segunda parte del campeonato.

"En cierto modo, no estoy demasiado preocupado por la tasa de desarrollo porque sé cuándo dejamos de desarrollar el coche", matizó Binotto en declaraciones a 'GMM'. Así lanza un mensaje tranquilizador a los aficionados de la Scudería admitiendo que han caído tanto pero conocen el por qué y confían en que 2023 vuelvan a estar arriba.

Sin embargo, los esfuerzos deben hacerse en las dos carreras restantes de esta temporada. Pese a que se antoja difícil, Mercedes tiene opciones de quitar la segunda posición del Mundial de Constructores a los italianos, aunque no es algo que preocupe al jefe de equipo de Ferrari: "Mercedes ha desarrollado más el coche mientras estábamos parados, así que no estoy demasiado preocupado por ello. Seguramente había más potencial por extraer, pero no había disponibilidad financiera con el límite presupuestario para hacerlo".

Carlos Sainz apoya esta decisión

Pese a decaer drásticamente los resultados, Carlos Sainz está a favor de la decisión que tomó Ferrari. El año que viene, pese a no haber un cambio de normativa como el de este año, si hay modificaciones centradas principalmente en el suelo de los coches para evitar el 'porpoising'.

"2023 será un nuevo año y un nuevo coche, con nuevas reglas para el suelo. Se trata de una nueva oportunidad para nosotros. Creo que sacaremos conclusiones de los resultados de esta temporada y el equipo hará un gran coche", mencionó el español.