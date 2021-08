Un discurso generalizado. Los pilotos de Fórmula 1 no han entendido la decisión de la FIA de repartir puntos en el Gran Premio de Bélgica, que no se pudo disputar por la lluvia. Apenas tres vueltas detrás del coche de seguridad fueron suficientes para repartir la mitad de los puntos. Y las quejas, claro, no se hicieron esperar.

Carlos Sainz, Sebastian Vettel... y Fernando Alonso. El de Alpine se unió a las quejas de sus compañeros de parrilla: "¿Cómo repartes puntos por una no carrera?".

"¿Por qué damos dos vueltas y reparten puntos? No corrimos, no tuvimos la oportunidad de sumar puntos. No pude sumar, llama la atención. No se podía correr, lo vimos, era todo detrás del coche de seguridad", expresó el asturiano, que finalizó undécimo en la peculiar carrera de Spa.

"Muy mal. Siempre fueron condiciones de bandera roja, no había visibilidad. Lo sorprendente es que den puntos en dos vueltas detrás del coche de seguridad. Muchos, como yo, no tuvimos ocasión de puntuar. Decidieron darlos igualmente sin carrera", resumió.

El enfado fue generalizado. Sobre todo por los aficionados que se mantuvieron en las gradas a pesar de la lluvia y de la eterna espera sin noticias: "Es duro, los espectadores fueron increíbles todo el fin de semana. Es bueno que vuelvan a los circuitos después de la pandemia, no merecían este tiempo y no es culpa de nadie, pero no pudimos dar vueltas".

La F1 regresa el próximo fin de semana en los Países Bajos. Y, de momento, no hay previsión de lluvia ni para el sábado ni para el domingo. Seguro que los aficionados que ya hayan comprado su entrada así lo desean.