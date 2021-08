Carlos Sainz, piloto de Ferrari, ha repartido una de cal y otra de arena a la FIA por lo sucedido en el GP de Bélgica. Y es que mientras el español ve bien que se evite todo tipo de posible incidente eso de repartir puntos sabiendo que no se ha corrido no lo ve con tan buenos ojos.

"No correr es la decisión correcta. Es justo que no se corra. Para qué arriesgar. Para qué tener una desgracia que podemos evitar", afirmó en DAZN F1.

Eso sí, luego, el 'zasca': "Repartir puntos en una carrera que no ha habido me parece mal".

"No se ha producido carrera. No sé por qué hay un resultado de una carrera que no ha existido. Acabo décimo, pero ese medio punto no me entusiasma. No me lo merezco. No he participado en la carrera", dice.

Ahora, rumbo a Países Bajos: "Este Gran Premio se debería tachar. Espero que en Zaandvort se pueda correr".

La 'carrera' del GP de Bélgica es la más corta de la historia de la Fórmula 1, con tres vueltas tras el 'safety car'.

La victoria fue para Max Verstappen, seguido de George Russell y de Lewis Hamilton.

