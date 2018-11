Fernando Alonso se sube al Chevrolet ZL1 de la NASCAR en Baréin

Fernando Alonso se ha subido a primera hora de la mañana al monoplaza de la NASCAR de Jimmie Johnson. En concreto, un Chevrolet ZL1 con el que ha realizado varios giros al trazado de Shakir. El asturiano había acordado con el piloto norteamericano un intercambio de coches hace unos meses, que este lunes se ha hecho realidad.

Los dos pilotos han comenzado la mañana realizando una vuelta de instalación en sus coches, para más tarde ocupar el volante del compañero. Mark Temple, ingeniero de carreras de la escudería de Woking, ha explicado las diferencias entre los dos monoplazas: el Chevrolet ZL1 de Johnson y el MP4-28 de Fernando Alonso.

🔊 McLaren’s Mark Temple will be Jimmie’s engineer for the day. He talks us through the differences between the two machines and what the drivers can expect. #JJxALO pic.twitter.com/K57ir23moP — McLaren (@McLarenF1) 26 de noviembre de 2018

Tras la prueba realizada, ambos pilotos han intercambiado sensaciones junto al box. Y es que a día de hoy, Fernando Alonso ha confirmado su participación en las 1.000 Millas de Sebring, las 6 Horas de Spa, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.

Todavía no ha descartado añadir a su calendario de 2019 algunas otras carreras como 24 Horas de Daytona. El principal objetivo del bicampeón de F1 será ganar la próxima temporada en las 500 Millas de Indianápolis, un triunfo que le permitiría ganar la denominada 'triple corona', un hito sólo logrado hasta la fecha por Graham Hill.

And it’s @JimmieJohnson’s turn to get involved in the car swap as he takes to the track in the McLaren. 👍 #JJxALO pic.twitter.com/vJKeleff2v — McLaren (@McLarenF1) 26 de noviembre de 2018

Fernando Alonso había dicho que la prueba de este lunes en Baréin con un coche de la NASCAR era para divertirse, pero que no descartaba correr con él en el futuro. "Es pura diversión en este momento", dijo Alonso sobre sus opciones en NASCAR.

"Pero no puedo decir al 100% que no disfrutaré lo suficiente como para poder pensar en tener una oportunidad en algún entorno competitivo en el futuro. Ahora mismo es pura diversión".