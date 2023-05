A pesar de estar en uno de los mejores momentos de su dilatada carrera deportiva tras sumar cuatro podios en las cinco primeras carreras de la temporada de Fórmula 1, Fernando Alonso tiene claro que quiere hacer a medio-largo plazo.

Una vez pasen unos años más en la categoría reina (no especifica cuántos), el asturiano querría volver a probar el Dakar sin desligarse de Aston Martin.

Eso sí, mientras dure su periplo como piloto de F1, quiere luchar por un reto sin precedentes: volver a ser campeón del mundo de Fórmula 1 18 años después.

"Soy consciente de mi edad. Sé que no voy a estar aquí (F1) los próximos diez años, más o menos, así que cuando deje de correr mantendré mi relación con el equipo (Aston Martin) de alguna manera", ha expresado en 'The New York Times'.

"Ganar un campeonato sería algo perfecto. Si gano otro Mundial, con todos estos años desde el anterior, sería algo que no tendría precedentes, esa distancia entre dos campeonatos. Ese es mi objetivo por el momento", ha añadido.

"Es el mayor sueño de mi vida"

Paralelamente, y en unas declaraciones inéditas en boca de Alonso, Fernando ha hablado sobre su deseo de formar una familia.

"Quiero tener una familia. Ese es el mayor sueño de mi vida. Todavía no he tenido éxito con eso por mi modo de vida. Eso es algo en lo que, cuando deje de correr, encontraré la felicidad", ha expresado.