El mejor Fernando Alonso nunca se fue. Pero ahora con un coche capaz de estar arriba ha vuelto el Fernando Alonso más competitivo, más motivado y más dispuesto a darlo todo por el equipo y por volver a ganar en la Fórmula 1. Y su futuro está ligado a la competición. A sus 41 años ni mucho menos piensa en la posibilidad de dejarlo.

Alonso, en una entrevista a 'Marca', dice que quiere ir poco a poco. Primero pensar en sus dos años de contrato con Aston Martin y después decidir. Pero todo apunta que no se marchará: "De momento tengo estos dos años en los que tengo que ver cosas, desarrollar cosas con el equipo, pero es verdad que estamos en una posición mejor de la que pensábamos...".

"Creíamos que estaríamos luchando por podios en 2024 y lo hemos hecho tres veces este año. Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos y quizá eso supone tener la tentación de extender el contrato en el futuro, pero también está la tentación de acabar y hacerlo con una sonrisa en la cara. No lo sé, la verdad. Es verdad que en 2026 hay otro cambio de normativa con los nuevos motores", expresa el bicampeón del Gran Circo.

Recuerda aquellos dos mundiales con Renault, en 2005 y 2006, y se ve más fuerte que entonces: "Si me comparo en pilotaje con 2005 o 2006, cuando fui campeón, es mejor ahora, estoy seguro al 100%".

Es un Alonso renovado con este coche verde con el que ya ha subido tres veces al podio en tres carreras: "Ahora vuelvo a tener ganas de trabajar, de llegar pronto al circuito, estar con los ingenieros, atender a la prensa, los sponsors, eventos. Tengo la batería llena y entonces (en 2018) estaba vacía".

Dejar la F1 tras su etapa en McLaren fue un momento de aire fresco que le benefició: "Cuando has estado 18 años en la F1, no es que te falte motivación, siempre la he tenido, pero te pesan los viajes, la rutina y esas cosas. Con esos dos años fuera de la F1 fue refrescante, me cargó las pilas".