Fernando Alonso saldrá último en el Gran Premio de España. El asturiano ha cambiado motor y, por tanto, tendrá que salir desde el fondo de la parrilla.

Este cambio no perjudica demasiado al piloto de Alpine ya que, no logró pasar de la Q1 en la clasificación, e iba a salir desde la decimoséptima posición.

Alonso no está teniendo un buen fin de semana. Desde el principio le ha faltado ritmo en el monoplaza y, además, un malentendido en la comunicación con su ingeniero supuso que saliera en tráfico en la última tanda de la Q1 y que se encontrara con Lando Norris en su vuelta rápida.

