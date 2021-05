Mónaco es Mónaco. Con un embrujo especial que convierte al Principado en el gran escenario de la Fórmula 1, las características del circuito ponen muy difícil los adelantamientos y la clasificación es fundamental.

Consciente de ello, y tras una 'qualy' pésima, Fernando Alonso arrancó en 17º lugar la carrera y en apenas cuatro curvas adelantó a Tsunoda y Russell para terminar el 13º.

Tras la carrera, el asturiano se mostró satisfecho por lo logrado en un "fin de semana decepcionante". Paralelamente, en declaraciones a 'As', el bicampeón del mundo señaló el principal hándicap con el que ha contado Alpine en Mónaco.

"Pienso que los neumáticos fueron el principal factor en esta clase de fines de semana. Especialmente en los circuitos urbanos, debes hacerlas trabajar en la ventana de neumáticos exacta y por eso también es crucial la clasificación. No sé cuántos grandes premios como Mónaco tendremos este año porque se trata de una pista muy específica. En Portugal y Barcelona estábamos en una posición mejor y espero que en las próximas carreras regresemos a esa clase de prestaciones", explicó Alonso.

A su vez, Fernando se refirió a la competitividad existente esta temporada y los vaivenes entre libres, clasificación y carrera: "Hablé con Checo, que lideró en el primer libre y luego fue noveno en la Q3, eso no tiene sentido. Luego luchó por el podio, y no se le ha olvidado cómo pilotar entre una cosa y otra. ¿Por qué hay tantos cambios? No estoy preocupado, hice un buen fin de semana en comparación con otros, quedan 18 carreras en este campeonato y haremos las cuentas en diciembre, no ahora".

Por último, y tras mostrarse contento por el histórico segundo puesto de Carlos Sainz, Alonso quiso reivindicar algunos de los 97 podios que logró durante su primera etapa en el 'Gran Circo', siendo el último en el GP de Hungría en 2014.

"Hace cinco o seis años, cuando hacía diez podios al año, un segundo puesto era un funeral y me preguntaban en la rueda de prensa que cuándo iba a ganar. Ahora veo mis 97 podios, veo que los podios de esos últimos años no se les dio el valor que tenían. Estoy muy feliz por Carlos", sentenció el piloto de Alpine.