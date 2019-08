Fernando Alonso vive por y para el motor. Con su futuro aún en el aire, y con las opciones del Dakar, la NASCAR y, por qué no, la Fórmula 1, el asturiano ha hablado con Codemasters, una compañía de videojuegos con el título GRID de fondo. Del juego ha hablado, pero también de su experiencia como piloto.

Y de su pasado, sobre todo uno que le llevó a verse cara a cara con Michael Schumacher: "Si tuviera que elegir, de todas las batallas que he tenido, me quedaría con las que tuve con él. Yo era un piloto joven en la Fórmula 1 y él era quien dominaba. Llega un día en que te ves luchando con las leyendas".

Además, Alonso cuenta que no tiene intención de colgar los guantes: "Me encanta competir. Me encantan los coches. Me encanta conducir. Cuando no piloto lo echo de menos, y por eso aún no me retiro".

