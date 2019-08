Fernando Alonso ha hablado sin pelos en la lengua sobre su posible regreso a la Fórmula 1. Ha sido a través de un 'Preguntas y respuestas' con sus seguidores en Instagram, que no han tardado en sacarle el tema.

El asturiano ha sido claro: "Si algún día decido volver, lo sabréis". Respondía así a las palabras de Nico Rosberg, que sugería que Alonso ocupase el asiento de Bottas en Mercedes.

"Estoy un poco sorprendido de ver cuánta gente ha hablado de esto recientemente... He tenido la mejor primera mitad de temporada posible. Ganar un campeonato del mundo, Daytona, Sebring, Le Mans...", comentaba el asturiano.

También quiso responder a las afirmaciones de Vettel, que aseguró que tenía dudas de que le cayese bien a Alonso. "Sí, lo escuché. No es para nada verdad. Siempre nos hemos respetado y tenemos una relación muy cordial. Me sabe mal que piense así. Supongo que es más el momento de la rueda de prensa, la situación, etc. Pero repito que todo lo contrario", opinó.

Alonso vuelve a dejar mensajes de elogio a Hamilton y Verstappen, a quienes ya ensalzó tras el GP de Hungría. Bromeó sobre las palabras del piloto de Red Bull, que dijo que Alonso era el mejor piloto de su generación: "Es un tipo muy inteligente".

"La F1 siempre será la F1. Al mismo tiempo, los problemas de estos últimos años siguen presentes con diferencias abismales. Por suerte, actuaciones como la de Verstappen y Hamilton en el último GP hacen interesantes la carrera, al menos la de ellos", afirma el asturiano.

También le dio tiempo a responder su rival más duro durante su carrera en la Fórmula 1 ("Michael") y sobre su etapa en Ferrari: "Genial. Lo que visteis y lo que no. Cada día en Maranello era todo espíritu de equipo y concentración para luchar".

Para acabar, habló sobre su próximo reto, algo que define como "bastante complicado". "Obligará a sacar lo mejor de mí mismo y a dedicarme por completo a ello varios meses. Si fuera fácil... no sería divertido", comentó.