Fernando Alonso se encuentra 10º en la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 con el que posiblemente sea el sexto coche de la parrilla.

El asturiano está siendo la pieza angular de Alpine esta temporada, superando a Esteban Ocon y siendo la punta de lanza de la batalla que mantienen con Pierre Gasly y AlphaTauri, lo que prueba que ha regresado a la competición en un estupendo estado de forma.

Tras su 'hasta luego' de 2018, Alonso se embarcó en el Dakar, el Mundial de Resistencia o la Indy, lo que le mantuvo inmerso en el mundo de las cuatro ruedas. Para el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard, eso es lo que le diferencia de Michael Schumacher.

"Fernando es un animal. Cuando Michael (Schumacher) se retiró y volvió, nunca estuvo al mismo nivel. Pero Fernando se mantuvo activo con las carreras en América, con el Dakar, y siempre ha tenido hambre. Estaba compitiendo. Lo que nos ha mostrado frente a Ocon es que todavía tiene su hambre y su velocidad. Me encantaría ver a Alpine el año que viene con un coche que aunque no sea capaz de luchar por el título, si esté a la altura de los podios", ha señalado el escocés.

El ex de Williams, McLaren y Red Bull, sin embargo, no ve a Alpine como el mejor equipo para el bicampeón: "Ahora mismo no, pero él sabía lo que estaba firmando. Conoce el equipo de su periodo en Renault y puede que el coche sea más competitivo el año que viene".

Sobre cuándo llegará el momento de la retirada de Alonso, Coulthard sabe que que el ovetense está hecho de otra pasta: "Más allá de los cuarenta, normalmente. Si te fijas en Kimi... pero Fernando no es lo mismo. Es un competidor fiero, tiene el hambre de Nigel Mansell, que ganó un título con 40 años. Pero, sin duda, a partir de los 40 ya no vas a mejorar".

Paralelamente, el expiloto ha señalado que ve a Verstappen campeón de este Mundial. "Lo que yo admiro de Max es que parece impasible. No le afecta haber tenido muy buenas carreras y otros domingos malos, como en Bakú, con los neumáticos, y en Silverstone, con Lewis. Parece capaz de resetear y seguir hacia adelante. De alguna forma, me recuerda al joven Fernando (Alonso), Fernando alternaba victorias con días malos, pero siempre era resiliente. Max se ha ganado su sitio entre los campeones del mundo y ahora tiene que ganar el Mundial", ha señalado.