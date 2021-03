Se espera una lucha total en la zona media de la parrilla de Fórmula 1. McLaren, Ferrari, Alpine, Aston Martin y quizá AlphaTauri deberían estar muy igualados. Todo puede pasar.

Y Fernando Alonso se ha referido a esta igualdad, concretamente a la lucha que podrían mantener Alpine y Ferrari. Aunque, eso sí, no cree que vayan a estar en la misma posición. Así lo ha manifestado en una entrevista a 'Sky Sports'.

"¿Si compartiremos objetivos? El año pasado parecía, pero este año Ferrari debe dar un paso adelante en términos de potencial e historia. No creo que vayamos a estar en la misma posición y, si lo estamos, no sabría cuál de los dos equipos se llevaría una mala noticia...", afirma el español.

Sobre Carlos Sainz afirma que está "feliz por él" y que no le sorprende "dónde ha llegado". "Todos hemos visto su crecimiento a lo largo de los años. Formará una pareja importante con Leclerc, veremos si el coche crece y si lucharán por ganar. Aunque no pasó el año pasado, todos los demás años Ferrari siempre ha luchado por objetivos importantes", detalla el bicampeón.

"Quiero ganar, pero decir que vuelvo para ganar carreras y títulos es un sueño. Vamos a ver y cruzar los dedos", afirma sobre sus objetivos en este 2021, justo antes de que llegue el cambio de reglamento.

"Estoy mentalmente preparado, habiendo tenido todo el año pasado como preparación, sabiendo lo que me esperaba, hice un regreso paulatino con el equipo. También estoy bien físicamente, me he estado preparando durante muchos meses y vamos a ver cómo empieza la temporada", indica el de Alpine.

Por último se muestra satisfecho por los test de Baréin: "Hicimos muchos kilómetros en los test y eso es importante, pero es pronto para hablar en términos de rendimiento y no sabremos el orden de la parrilla hasta la clasificación. Espero que haya sorpresas, quiero que este fin de semana de regreso a la F1 sea bueno".