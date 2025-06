Fernando Alonso llama la atención a la FIA: "Espero ser 4º o 5º en unas horas"

Fernando Alonso ha vuelto a brillar sobre el asfalto. El piloto asturiano ha logrado una increíble 7ª plaza bien merecida, que es ya el mejor resultado de la temporada.

El piloto de Aston Martin partía desde la 6ª plaza. Fue de los primeros en parar y ahí perdió los puestos con los titanes de arriba. Sin embargo, no tuvo mayores problemas para lograr la 7ª plaza tras el accidente de Norris.

"Buen finde. La crono de ayer fue fundamental. Aún así, tuvimos que adelantar a varios coches. Por lo general, hemos acabado delante de la zona media de la parrilla, 8º y con el abandono de Norris 7º. Hay alguna investigación ahora, así que espero que dentro de unas horas sea 4º o 5º", señaló el asturiano.

"Ha sido un buen fin de semana, sabíamos que Canadá iba a ser un buen circuito, pero el ritmo de carrera no era tan bueno como ayer y eso tenemos que mejorarlo. A ver con las investigaciones por adelantar con safety car. Eso es innegociable. Esperemos que no sea una de esas de: 'A la próxima acordaros de que no tenéis que hacerlo y no haremos nada", agregó.

El asturiano fue preguntado por si seguía pensando que era un piloto con mala suerte, a lo que el español respondió en los micrófonos de 'DAZN': "En dos horas te digo si soy un piloto con buena o mala suerte, después de las investigaciones.