21 años, 3 meses y 8 días. Ese es el tiempo que ha estado Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y lo que queda. Y ese tiempo supone un récord. Lo bate precisamente este domingo en el circuito de Bakú.

Fernando Alonso se convierte así en el piloto que más tiempo ha corrido en esta competición. Todo un icono del Gran Circo. "Felicidades, Fernando", publicaba Alpine en sus redes sociales. No es para menos.

El bicampeón sigue haciendo historia. Aunque lejos de luchar por el campeonato, la F1 celebra cada fin de semana el poder contar con uno de sus pilotos más famosos. En este récord no ha superado a cualquiera, ha superado a Michael Schumacher. Precisamente su gran rival en sus dos títulos con Renault.

Fueron en 2005 y 2006, pero Alonso ha dejado muchos más momentos históricos además de sus mundiales. Su paso por Ferrari, luchando por el campeonato hasta el último segundo, su sufrimiento en McLaren y ahora su regreso con el Alpine.

A sus 40 años sigue tan motivado como al principio. Y es que hay Alonso para rato. Con contrato para esta temporada, el español espera seguir. Aunque todavía no tiene claro dónde. Alpine sería la opción más natural, renovando con los galos.

De momento el español se centra en disfrutar. Precisamente en Bakú, donde se corre este domingo, dio una exhibición la temporada pasada. Sigue dejando pinceladas de su calidad el bicampeón. Lo hizo también en Mónaco, donde su defensa sobre Lewis Hamilton desesperó al siete veces campeón.

Porque Alonso, ahora incapaz de luchar por el mundial por el pobre rendimiento del Alpine, sigue demostrando que es uno de los mejores. Este domingo bate un récord que confirma su leyenda. Y la Fórmula 1 se rinde ante uno de sus personajes más importantes.

21 years, 3 months and 8 days.

Fernando has now become the driver to race for the longest time since his debut in F1.

Congratulations, @alo_oficial. 🤝 pic.twitter.com/HwUUQzJQbm