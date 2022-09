Aunque los fichajes más mediáticos sean los de la Fórmula 1, eso no quiere decir que otros equipos contraten a jóvenes pilotos para que continúen en progresión y en un futuro puedan llegar a lo más alto. Fernando Alonso también está metido en esto y ha fichado a la que es la gran joya del automovilismo en nuestro país.

Se trata de Pepe Martí, de 17 años. Ya ha corrido con Campos Racing en la Fórmula 3 y ahora el piloto de Alpine le ha contratado para que forme parte de su agencia: A14 Management. De este modo, Alonso ayuda a impulsar las carreras profesionales de jóvenes pilotos.

Martí inició su trayectoria en el mundo del motor en los karts, bajo el mando de Genis Marcó, que también estuvo junto a Fernando Alonso en sus inicios. Entre sus logros a su corta edad, destaca el subcampeonato del mundo de la Fórmula Regional Asiática.

En la Fórmula 3 tan solo ha sumado dos puntos en una primera temporada de aprendizaje y para ganar experiencia, donde se convirtió en el piloto más joven de la parrilla.

Ahora, estará bajo la tutela de los co-fundadores de A14 Management Alberto Fernández y Albert Resclosa. Pepe Martí se muestra muy ilusionado con esta nueva aventura: "Fernando Alonso ha sido mi modelo a seguir desde que era un niño, así que todavía lo hace (el fichaje) más especial. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar juntos en lo que creo que será una gran relación".

We are delighted to announce that Pepe Martí has joined A14 Management.

Pepe finished 2nd in the Formula Regional Asian Championship earlier this year, and also completed his first season in the FIA Formula 3 Championship. pic.twitter.com/VX2GDE21ve