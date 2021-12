Parecía que el podio estaba lejos, incluso el propio Fernando Alonso lo había descartado... pero acabó llegando de una manera brillante. El español volvía a subir al cajón siete años después y espera que sea un punto de inflexión para su futuro y el de la escudería Alpine.

"Es mi primer podio con Alpine y ojalá sea algo que podamos usar para ir hacia delante en las próximas dos carreras y el próximo año", ha afirmado el bicampeón de la F1 en la previa del Gran Premio de Catar.

Además, Alpine ha dado un salto importante en su pelea con AlphaTauri: "También fue muy importante para la batalla por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores y a pesar de que necesitamos mantener los pies en la tierra, fue un gran resultado para el equipo".

El español volvió a elogiar el papel de su compañero, Esteban Ocon, al que le pidió que defendiera "como un león": "Todo el mundo cumplió con su papel de una forma perfecta, desde las paradas hasta la estrategia y Esteban, que luchó como un león en pista".

"Fue increíble. El equipo se merecía el resultado y ejecutamos todas las cosas todo lo bien que podíamos haberlo hecho de viernes a domingo", dice el de Alpine.

Arabia Saudí será otra cita nocturna. Y Alonso está encantado con ello: "Definitivamente, correr de noche tiene algo especial. He corrido en Le Mans y en otras categorías en la que es normal correr de noche, pero te tienes que acordar de cuando no teníamos carreras nocturnas en la Fórmula 1 y que se acabara la luz un domingo era algo que no querías que ocurriera, ya que significaba que no ibas a poder seguir corriendo".

"Sería extraño no tenerlas. Te hace preguntarte qué pasará en diez años. Quizá algo que no consideraríamos probable ahora. El deporte siempre está evolucionando, no sólo en los circuitos, también fuera, así que será emocionante ver cuál es la próxima innovación que llega a nuestro mundo", ha finalizado.