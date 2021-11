"Recuerdo un momento en Suzuka en clasificación...". El que habla es Romain Grosjean y lo hace sobre Fernando Alonso, con quien compartió equipo en Renault 2009. Todo ocurrió en Suzuka 2009, cuando el español le sorprendió en solo una curva.

"Fui más rápido que él en los entrenamientos libres, en Clasificación con el primer juego de neumáticos soy más rápido que él y con el segundo juego de neumáticos me mató y dije 'Maldición, ¿qué ha pasado aquí?'", ha detallado en el podcast del expiloto Nico Rosberg.

Así descubrió todo: "Voy a la telemetría y recuerdo que en una de las curvas solíamos frenar un poco en la primera parte, luego levantar y luego frenar y en la primera parte él fue tan rápido, una locura y yo me decía 'de dónde demonios sacó eso'. Me quitó como tres décimas de segundo en una curva. Estaba tres décimas por detrás, cómo pudo pasar eso".

"Creo que es tener la confianza, la experiencia, intentar algo loco con un coche que era el más lento, ir a por ello y encontrar algo que no está escrito en el libro. Yo aprendí de eso de cara a intentar en el futuro hacer alguna actuación sobresaliente", explica el galo.

Por otro lado, ha comparado el pilotaje de Alonso y de Kimi Raikkonen: "Creo que el más rápido sería Alonso a una vuelta. En carrera Kimi siempre encontraría una solución para ir más rápido. Pase lo que pase, él siempre iría más rápido en carrera".

"Kimi y yo fuimos compañeros de equipo durante dos años y en realidad nunca hablamos mucho. Kimi era Kimi. Nuestra relación mejoró desde que tuvimos hijos, pero recuerdo que en Spa, cuando estábamos en el camión, se acercó a mí y me dijo 'Felicidades por el nacimiento de tu hijo' y yo me quedé en shock porque nunca hablamos y de repente sabía que yo acababa de tener un bebé. Así que le dije '¡Gracias, Kimi!'. No sabía qué decir", ha finalizado.