La pareja Fernando Alonso - Esteban Ocon ya es historia. Se separan para 2023. El galo seguirá en Alpine (acompañado de Pierre Gasly), mientras que el español hace las maletas con destino a Aston Martin (allí compartirá equipo con Lance Stroll).

Ha sido una relación en la que ha ocurrido de todo. De toques en la pista a muchos mensajes por radio. Ocon ha hablado sobre ello en declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1. Y ha dejado varios mensajes para el bicampeón de la competición.

"No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios después de esa carrera. No había necesidad de algunas de las críticas que ha hecho", ha afirmado el galo que, eso sí, ha querido remarcar su "respeto".

"Le respeto mucho. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me decepcionó un poco", ha expresado Ocon.

Sobre la salida de Alonso a Aston Martin, le desea suerte: "Hemos creado esta situación, estas oportunidades que tuvimos en los últimos dos años. Ha sido genial trabajar con Fernando y empujar al equipo a tal nivel. Estoy contento de haber pasado dos años con él, le deseo lo mejor en Aston y espero que podamos pelear de cerca en el futuro".

Y vuelve a repetir que él ha terminado por delante en la clasificación final: "Hubo poca diferencia en carrera, pero terminé por delante en el campeonato. ¡Eso juega a mi favor!".